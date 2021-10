Falta de verbas põe em causa Actividades de Enriquecimento Curricular numa escola da Caparica

A escola do 1.º ciclo de Vila Nova da Caparica, concelho de Almada, pode ficar sem Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) já a partir de 1 de Novembro, caso o Ministério da Educação não disponibilize, entretanto, as verbas necessárias para pagar aos professores que asseguram as AEC. Este é o cenário que está a ser equacionado pela associação de pais daquele estabelecimento do Agrupamento de Escolas da Caparica, que no caso é a entidade promotora destas actividades.