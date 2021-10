Faculdade diz não haver “matéria que comprometa a integridade” do CV de Raquel Varela

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa considera que “não existe matéria que comprometa a integridade da componente bibliométrica” do Curriculum Vitae (CV) da investigadora Raquel Varela, anunciou esta quarta-feira, em comunicado. A conclusão é retirada depois de uma avaliação feita por dois elementos do seu Conselho Científico na sequência da informação sobre os “erros” detectados no CV da historiadora, enviada à faculdade pelo Instituto de História Contemporânea (IHC). A direcção deste centro de investigação mantém-se “segura da análise” que fez.

Segundo o comunicado da faculdade, “do CV de Raquel Varela constam 82 artigos listados, dos quais 36 publicados entre 2016 e 2021 e 30 publicados em revistas indexadas na ISI Thompson, na Scopus e na CAPES Qualis A”.

Este era também o número de artigos indexados nestas três bases de dados a que chegava o IHC na sua avaliação ao CV de Raquel Varela. O centro de investigação, que pertence à FCSH, concluía, segundo informação divulgada no final do mês passado, que o número total de artigos publicados em revistas indexadas é “aproximadamente metade do que é referido” no currículo da investigadora. Na candidatura ao concurso da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), a historiadora contabiliza 67 artigos publicados em revistas indexadas na ISI Thomson, Scopus e CAPES Qualis A.

O currículo público de Raquel Varela foi actualizado depois de Julho. São agora contabilizados “70 artigos em revistas com arbitragem científica, na área da história, sociologia, educação, economia, serviço social e ciência política indexados no ISI Thompson, CAPES Qualis A, Scopus, entre outros”. Ou seja, passaram a ser discriminadas as áreas científicas da produção da historiadora e foi acrescentado um “entre outros”, após as três bases de dados de indexação que eram anteriormente elencadas.

O PÚBLICO pediu mais informações à FCSH de modo a esclarecer se o número de artigos indexados a que chegou valida ou não a informação do IHC, bem como qual a versão do CV da investigadora que foi avaliada pelos dois elementos do Conselho Científico da faculdade. Até ao momento, ainda não foi possível obter uma resposta.

Não são identificados todos os co-autores ou co-editores

De acordo com o comunicado divulgado esta quarta-feira, a faculdade conclui ainda que Raquel Varela “é autora ou editora de todas as publicações assinaladas”, embora nem sempre sejam “identificados todos os co-autores ou co-editores” desses artigos. Além disso, “existem imprecisões relativamente a dois títulos, a duas datas e em algumas identificações de códigos de registo em publicações online”. A avaliação da FCSH verificou ainda “algumas redundâncias que resultam dos problemas conhecidos de sincronização automática entre as diversas plataformas utilizadas, que dão origem a duplicações de entradas”.

A conclusão final é de que “os alegados erros identificados pela direcção do IHC não comprometem a integridade da componente bibliométrica do CV em apreço”, explica a FCSH no comunicado.

A direcção do IHC “mantém” a decisão tomada. “Estamos seguros da análise que realizamos ao CV apresentado pela investigadora no concurso internacional em causa”, afirmam em resposta enviada por escrito.

Tal como tinha adiantado, no início do mês, a FCSH nomeou dois elementos do seu Conselho Científico – que nunca são identificados – para “proceder à avaliação” dos problemas detectados pelo IHC no currículo da historiadora Raquel Varela, e que levaram este centro de investigação a retirar-lhe o apoio numa candidatura a um concurso da FCT. Raquel Varela recusou falar com o PÚBLICO.

No comunicado desta quarta-feira, a FCSH refere-se ainda ao concurso da FCT, a 4.ª edição do Concurso para o Estímulo ao Emprego Científico (CEEC) Individual, recusando responsabilidades. A direcção da faculdade afirma que a “avaliação da candidatura de Raquel Varela” compete “unicamente ao júri especializado desse concurso, regra de qualquer processo concursal.”