Calor de Outono com fim à vista

Depois de o início de Outubro ter ficado marcado por um registo da temperatura acima da média dos últimos 30 anos no país, o IPMA prevê que os próximos dias registem “temperaturas próximas das normais para esta época do ano”. Descida da temperatura começou já esta quarta-feira.

O calor de Outono está prestes a chegar ao fim em Portugal, com os termómetros a voltarem aos valores normais para esta época do ano. A descida da temperatura começou já esta quarta-feira e deverá continuar nos próximos dias.

Depois de o início de Outubro ter ficado marcado por um registo da temperatura acima da média dos últimos 30 anos no país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que os próximos dias registem “temperaturas próximas das normais para esta época do ano”.

Esta terça-feira, dia 19 de Outubro, “praticamente todo o país esteve com temperaturas cinco graus acima da média”. “Ontem foi um dos dias mais quentes destes últimos episódios”, explica ao PÚBLICO a meteorologista do IPMA Madalena Rodrigues.

O cenário inverteu-se nesta quarta-feira. “Ainda foi um dia quente, mas já com uma descida da temperatura. Amanhã [quinta-feira] prevê-se também uma pequena descida dos valores da máxima e da mínima”, afirma a meteorologista, acrescentando que a partir de sexta-feira poderá verificar-se novamente uma “ligeira subida” dos termómetros, embora “sem grandes oscilações”.

Na próxima semana, as temperaturas mais elevadas deverão registar-se na região Sul e em Lisboa e Vale do Tejo, mas os valores da máxima “não devem ultrapassar os 24 ou 25ºC”.

Madalena Rodrigues admite “que a temperatura em Portugal tem estado bastante acima da média, entre quatro a cinco graus”. A tendência alterou-se e a resposta é simples: “Antes, estávamos na presença de uma massa de ar mais quente e agora passamos a ter os efeitos de uma massa de ar mais fria” para a qual contribui a acção do anticiclone dos Açores.

O IPMA prevê para esta quinta-feira céu parcialmente nublado nalgumas regiões do Norte e Centro do país, com as temperaturas máximas a rondarem os 18ºC no Porto, 19ºC em Braga, Aveiro e Coimbra, 15ºC na Guarda, 22ºC em Lisboa, 23ºC em Évora e 26ºC em Faro. Já as mínimas deverão rondar os 8ºC em Bragança e Viseu, 12ºC no Porto e Coimbra, 15ºC em Lisboa e 16ºC em Sagres. As previsões para sexta-feira apontam para céu limpo em todo o território continental e temperaturas máximas entre os 15ºC (Guarda) e os 25ºC (Faro) e mínimas entre os 5ºC (Bragança) e os 15ºC (Lisboa).

Nesta quarta-feira, “ocorreu precipitação” nalguns pontos do país, nomeadamente no Norte e em Lisboa, “porque estivemos perante a passagem de uma superfície frontal”, mas a chuva não deverá regressar pelo menos até domingo.