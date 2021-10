PSD perde na batalha do SEF: PS e Bloco aprovam distribuição de competências e nova agência para as migrações

Socialistas e bloquistas juntaram-se para alterar texto do Governo e incorporar já a nova entidade administrativa proposta pelo Bloco que foi a condição para a aprovação da extinção do SEF.

Está aprovada na especialidade a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a distribuição das suas competências pela PSP, GNR, PJ e Instituto de Registos e Notariado tal e qual como o Governo pretendia, assim como a criação de uma nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo exigida pelo Bloco. O PS e o Bloco aprovaram sozinhos, apenas com a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, a proposta de lei e as suas próprias alterações ao texto do Governo nesta quarta-feira de manhã na Comissão de Assuntos Constitucionais. O PCP e o PSD votaram contra, ao passo que CDS, PAN e Chega faltaram à reunião.

Os comunistas só votaram a favor dos artigos sobre a salvaguarda dos direitos adquiridos dos trabalhadores do SEF, da sua formação em direito migratório, direitos humanos e apoio ao migrante e requerente de asilo.

O texto final é um cozinhado entre a proposta de lei do Governo e o projecto de lei do Bloco (que assim o vai retirar em prol da versão que acertou com o PS). Nele já consta a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA) — que era a base da proposta do Bloco e que funcionou como a moeda de troca para os bloquistas apoiarem a extinção do SEF —, que agora o Governo tem de criar num prazo de 60 dias e que terá natureza meramente administrativa.

O que fará a nova agência

A APMA tem como missão concretizar as políticas públicas em matéria migratória e de asilo, incluindo a regularizar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, emitir pareceres sobre pedidos de vistos, de asilo e de instalação de refugiados, e participar na execução da política de cooperação internacional do Estado no âmbito das migrações e asilo.

Fica por saber se a gestão das bases de dados actuais do SEF, que são consideradas um património informativo muito importante, passará também para a APMA depois de o Conselho Superior do Ministério Público ter alertado, no seu parecer, que essa informação não deveria ficar sob a tutela de uma entidade meramente administrativa.

O texto agora acordado estipula que, depois da entrada em vigor da nova agência, os sistemas informáticos e de comunicações do SEF, incluindo as relativas à parte nacional do sistema de informação Schengen e outros existentes no âmbito do controlo da circulação de pessoas, passam a ser geridos por uma “unidade de tecnologias de informação de segurança nos termos fixados por decreto-lei”. Isso significa que o decreto-lei do Governo que criar a Agência deverá igualmente definir quem fará a gestão desse património.

O diploma segue agora para votação final no plenário na sexta-feira e o PCP já anunciou que manterá o seu voto contra por entender que, “sendo justa a separação clara de funções judiciais e administrativas, não é justa a extinção do SEF”, segundo afirmou António Filipe. E adverte que a integração noutras forças de segurança trará problemas porque estas são de “natureza diversa” e esses critérios de integração “não são claros” e “serão criadas instabilidades, por exemplo, no controlo fronteiriço”.