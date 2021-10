Costa: “Esta semana voltaremos” a baixar o adicional ao ISP

Não disse o dia, mas o primeiro-ministro acaba de anunciar no Parlamento que o Governo voltará a reduzir o valor do adicional ao ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos) depois da descida de dois cêntimos decretada na semana passada e que entrou em vigor no sábado, dia 16.

António Costa respondia aos deputados dos partidos que o questionaram, esta quarta-feira, no debate preparatório do próximo Conselho Europeu que terá na agenda as questões da energia – em especial a crise dos combustíveis que afecta praticamente toda a Europa – e das migrações.

“Estamos a estudar medidas transitórias para responder à situação crítica que não terminará antes de Março (...) Devemos ter medidas transitórias para um problema que é transitório”, insistiu, respondendo aos partidos que insistiram na pergunta sobre quando é que é eliminado o adicional ao ISP criado já pelo Governo socialista, em 2016, com a promessa de que seria reduzido e extinto conforme a subida do preço dos combustíveis compensasse a perda de receita derivada da redução do preço do petróleo.

António Costa não perdeu a oportunidade de lembrar ao PSD, ao CDS e ao Chega, que fizeram intervenções críticas sobre o preço e a carga fiscal dos combustíveis, que votaram contra a proposta de lei que autoriza o Governo a fixar margens máximas de comercialização de combustíveis que saiu do Parlamento na passada semana. O primeiro-ministro afirmou até que o Presidente da República acaba de promulgar esse decreto, mas na página da Presidência esse anúncio ainda não foi feito.