O Espaço do Tempo tem bolsas de 20 mil euros para apoiar novas criações artísticas

Já estão abertas as candidaturas para a segunda edição das Bolsas de Criação na área das Artes Performativas. O Espaço do Tempo vai atribuir cinco bolsas, no montante global de 100 mil euros, destinadas a criadores nacionais ou estrangeiros, maiores de 18 anos, que residam em Portugal.

Segundo aquela estrutura cultural, com sede em Montemor-o-Novo, distrito de Évora, o programa de bolsas representa “um estímulo à sustentabilidade da criação nas áreas da dança, teatro, performance e cruzamentos disciplinares”.

Segundo o regulamento, as candidaturas podem ser feitas em nome singular ou colectivo e os interessados devem submeter criações originais, a apresentar em antestreia ou estreia absoluta no Espaço do Tempo, em Novembro de 2022, após duas semanas de residência artística. Para além disso, os candidatos devem ainda ter assinado um mínimo de duas obras, sendo que a primeira não pode ser anterior a 1 de Janeiro de 2014.

As candidaturas decorrem até 15 de Novembro e os vencedores serão conhecidos a 2 de Dezembro.