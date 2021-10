Entraram na universidade, mas não têm pressa de sair para o mercado de trabalho

Alexandra, Beatriz, Carolina e Luís acabaram de entrar na universidade, com vontade de encontrar uma oportunidade de emprego em Portugal no fim do percurso académico. No entanto, as condições actuais do mercado de trabalho deixam estes jovens reticentes.

Alexandra Alves entrou na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), num dos edifícios projectados por Siza Vieira, e o primeiro desafio foi uma prova de desenho com o próprio sapato e a mão esquerda como protagonistas. Já Carolina Bento, no primeiro dia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), teve a sensação de estar a entrar num museu. Ficou encantada por saber que é ali que vai passar a maior parte do tempo nos próximos anos. As duas jovens estão entre os 49.452 estudantes colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público para o ano lectivo 2021/2022 e, passada a primeira impressão, contam ao P3 que o objectivo é tirar o máximo proveito do conhecimento e experiência que a universidade tem para oferecer, enquanto se preparam para um mercado de trabalho “difícil” e “exigente”.