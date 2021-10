Covid-19: Estados Unidos autorizam doses de reforço de vacinas da Moderna e J&J

A agência norte-americana do medicamento (Food and Drug Administration, FDA)​ autorizou esta quarta-feira doses de reforço das vacinas da Moderna e da Johnson & Johnson. O regulador norte-americano disse também que os americanos podem escolher tomar como dose de reforço uma vacina diferente das da inoculação inicial.

A decisão abre caminho ao reforço da vacinação de milhões de pessoas nos Estados Unidos, protegendo a população do país da variante Delta, mais contagiosa, que tem causado surtos mesmo entre indivíduos completamente vacinados.

A FDA autorizou anteriormente as doses de reforço da Pfizer. A terceira dose do medicamento desenvolvido em parceria com a alemã BioNTech pode ser tomada pelo menos seis meses depois da segunda dose para aumentar a protecção de pessoas com 65 ou mais anos, em risco de saúde ou especialmente expostas à covid-19.

Semana passada, um painel de aconselhamento da FDA votou a favor da recomendação de uma terceira dose de vacina da Moderna para estes mesmos grupos. O painel também recomendou uma segunda dose da vacina da J&J para todos os que receberam a dose única, considerando que todos devem receber a inoculação adicional pelo menos dois meses depois da primeira.

A FDA e os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos têm sido pressionados a autorizar as doses de reforço, depois de a Casa Branca ter anunciado em Agosto planos para uma campanha de reforço generalizada.

No início deste mês, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) também se pronunciou sobre a terceira dose da vacina da Pfizer-BioNtech contra a covid-19, confirmando que se pode considerar a sua administração “em pessoas com mais de 18 anos”.

A reunião do painel de conselheiros também incluiu a apresentação de um estudo dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos acerca da mistura de vacinas: 458 participantes receberam combinações das vacinas da Pfizer, Moderna ou J&J.

Os dados permitiram concluir que aqueles que inicialmente foram vacinados com J&J tiveram uma resposta imunitária mais forte quando a dose de reforço foi de Pfizer ou Moderna. Além disso, o estudo mostrou que “misturar e combinar” doses de reforço com diferentes vacinas tomadas originalmente é seguro em adultos.