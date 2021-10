Coreia do Norte diz que testou um novo míssil balístico lançado a partir de um submarino

Revelação do ensaio surge num momento em que as duas Coreias parecem estar lançadas numa corrida às armas e em que o diálogo entre EUA e Coreia do Norte está paralisado.

A Coreia do Norte testou com sucesso o lançamento de um novo míssil balístico a partir de um submarino, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira. O anúncio do regime de Kim Jong-un surge um dia depois de sul-coreanos e japoneses terem registado o disparo de um projéctil norte-coreano para o Mar do Japão.

Segundo a agência norte-coreana KCNA, o míssil tem “tecnologias avançadas de controlo e de orientação”, o que poderá tornar mais difícil localizá-lo.

O projéctil testado pode ter sido um dos que foram expostos na exibição de arsenal de defesa na semana passada em Pyongyang, quando o Kim Jong-un prometeu construir um “Exército invencível” para aumentar a capacidade defensiva do país.

Quanto ao submarino de onde foi disparado, foi o mesmo que testou em 2016 um outro míssil balístico, refere a KCNA.

Este ensaio pode constituir um avanço tecnológico considerável num momento em que as duas Coreias parecem estar numa corrida armamentista e em que o diálogo entre Washington e Pyongyang está paralisado.

Em 2019, a Coreia do Norte testou um míssil balístico lançado através de uma plataforma subaquática num anglo vertical. Se não tivesse sido disparado nessa trajectória, poderia ter percorrido cerca de 1900 quilómetros – por outras palavras, poderia ter alcançado territórios muito para além da Coreia do Norte.

“Embora um míssil mais pequeno possa permitir à Coreia do Norte armazenar mais projécteis por submarino, também pode levar [ao desenvolvimento] de designs de submarinos de mísseis mais pequenos e menos desafiantes, podendo incluir uma integração ou conversão mais fácil dos existentes”, escreveu no Twitter Joseph Dempsey, investigador de defesa no International Institute for Strategic Studies.

Para Dave Schmerler, investigador no James Martin Center for Nonproliferation Studies na Califórnia, isto “significa apenas que [a Coreia do Norte] está a tentar diversificar as suas opções de submarinos que lançam projécteis”, citou a Reuters. “É um desenvolvimento interessante, mas com apenas um submarino na água, que, teoricamente, pode lançar um ou dois destes [mísseis], não muda muito”, continuou.

Though a smaller #NorthKorea SLBM design could enable more missiles per boat, it could also enable smaller less challenging SSB designs, including easier integration/conversion on pre-existing submarines.https://t.co/sa200eLPiJ — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) October 19, 2021

Adam Mount, da Federation of American Scientists, de Washington, também explicou que não importa olhar apenas para os mísseis, mas também para os submarinos que os transportam: no caso da Coreia do Norte, representam um enorme “desafio técnico”, notou a CNN.

A Coreia do Norte tem vindo a realizar vários testes balísiticos, nomeadamente com um míssil de longo alcance e com um míssil que Pyongyang identificou como hipersónico. Na terça-feira, o Japão e a Coreia do Sul reportaram o lançamento de um míssil balístico que terá chegado ao Mar do Japão.