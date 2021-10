Oeiras inaugura busto de Gagarin com o símbolo do comunismo

Um busto do cosmonauta soviético Iuri Gagarin adorna desde o fim da semana passada um jardim do Taguspark, em Oeiras. Além do primeiro homem a viajar no espaço, o monumento dá nas vistas por incluir uma réplica do foguetão Vostok 1, em que realizou essa viagem inaugural, e os símbolos da antiga URSS: a foice, o martelo e uma estrela sobre um fundo vermelho.

A obra é da autoria de A. D. Leónov e foi oferecida à Câmara de Oeiras pela Fundação Internacional de Caridade “O Diálogo das Culturas – o Mundo Unido” e pela embaixada russa em Lisboa. Na cerimónia de inauguração do busto esteve o embaixador e o presidente executivo do Taguspark, mas Isaltino Morais, anunciado no comunicado de imprensa enviado alguns dias antes, não foi. Em representação do município esteve presente um vereador, Nuno Neto.

Como que antecipando as críticas que entretanto surgiram nas redes sociais, o líder do Taguspark, que teve a ideia de incluir a bandeira soviética e a sonda espacial no conjunto, disse que “a História deve ser respeitada”. “Esta obra de arte, que muito nos orgulha pelo seu significado histórico e cultural, é uma homenagem ao primeiro ser humano no espaço e a este acontecimento marcante”, afirmou Eduardo Baptista Correia, citado pelo site New In Oeiras. "Numa época em que muitos querem apagar factos da história, no Taguspark, damos claros sinais do respeito pela preservação da história, para que através dela possamos aprender e contribuir para um mundo melhor. É o respeito pelo rigor da história que nos levou a colocar no museu de arte urbana, nesta peça, o logótipo internacionalmente reconhecido como o símbolo do comunismo”, acrescentou.

Já Mikhail L. Kamynin, embaixador russo em Portugal, disse que “a instalação do busto de Yuri Gagarin aqui, na terra dos grandes navegadores do Oceano, é um passo no rumo correcto, rumo da amizade e cooperação”, referindo-se ainda no seu discurso a Fernão de Magalhães, que realizou a primeira circum-navegação há 500 anos.