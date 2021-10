“Os contentores têm de sair dali.” As promessas de Ricardo Leão, o novo presidente da Câmara de Loures

O socialista Ricardo Leão é o novo presidente da Câmara de Loures, mas há duas décadas que acompanha a sua governação, tendo sido já vereador com e sem pelouros e presidente da assembleia municipal. Em entrevista ao PÚBLICO, deixa muitas promessas de mudança para recuperar o concelho de oito anos de “governação muito ideológica”.

Quando se pergunta ao novo presidente da Câmara de Loures qual a sua prioridade para o concelho, Ricardo Leão acena com o primeiro acto público agendado, após a tomada de posse: uma visita ao Bairro do Cabeço da Aguieira, na freguesia de Unhos, uma das dezenas de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) que persistem no concelho.