Travis Barker fez o pedido de casamento e Kourtney Kardashian respondeu “Para sempre”

A estrela norte-americana de televisão Kourtney Kardashian e o músico Travis Barker estão noivos. A novidade foi confirmada pelos próprios que divulgaram fotografias do momento que aconteceu na praia, mas também pelo agente da modelo.

Kourtney Kardashian, de 42 anos, e Travis Barker, de 45, tinham oficializado a sua relação em Fevereiro.

A irmã da celebridade televisiva Kim Kardashian publicou ainda um vídeo do beijo do casal, que revela um grande anel de diamantes e que se desenrola ao som de Marry you de Bruno Mars.

De acordo com o site de entretenimento TMZ, o pedido de casamento teve lugar num hotel de Montecito, Califórnia.