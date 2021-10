Eu sobrevivi ao cancro da mama, devia estar feliz, mas não é assim tão simples

“Acho que posso dizer com toda a certeza que está a passar por um episódio depressivo grave”, disse-me a minha médica, durante uma consulta virtual, depois de me ouvir descrever o meu humor e de me fazer perguntas sobre depressão. Por isso, fizemos um plano para mudar os antidepressivos e adicionar mais sessões de terapia. “Vai ficar melhor, prometo”, disse-me. “Eu prometo”, reforçou.