Cancro da Mama: como contar que está doente? E como lidar com uma mastectomia?

A forma como a doença mexe com a imagem afecta a auto-estima da mulher. A locutora Joana Cruz aconselha a que cada mulher faça o que a fizer sentir-se melhor, no que toca à sua imagem. “Se me estou a sentir bem, nem vou sentir que há olhares”, acredita.

Há frases que podem ser difíceis de ouvir: “Tem cancro de mama.” Receber a notícia do diagnóstico não é um momento fácil, mas deve ser encarado como mais um passo para o tratamento e para a cura, aconselham os especialistas. No mês internacional de Prevenção do Cancro da Mama, a locutora da RFM Joana Cruz, a psicóloga Rita Tavares e o cirurgião plástico Rui Bastos reuniram-se em mais uma edição da Conversa Ímpar, nesta quarta-feira, para conversar sobre aquele que é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres.