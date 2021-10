Costa esteve com parceiros, mas alterações à lei laboral seguem sem acordo

O primeiro-ministro, António Costa, foi à reunião da concertação social, mas o encontro não gerou consenso em torno da “agenda do trabalho digno”. As propostas de alteração ao Código do Trabalho serão aprovadas na quinta-feira sem um acordo entre os parceiros. De um lado, as confederações patronais vêem cedências aos partidos à esquerda do PS como moeda de troca para o executivo conseguir aprovar o Orçamento do Estado para 2022, mas, do outro, as centrais sindicais consideraram as mudanças insuficientes e colocam o ónus nas mãos do executivo.

Para o Governo, a resposta é “equilibrada” e, embora a proposta legislativa já esteja pronta para avançar na quinta-feira, o assunto não está encerrado porque agora seguem-se as negociações no Parlamento, onde o PS poderá negociar com o PCP e o BE. “Procurámos encontrar um equilíbrio relativamente a princípios que os parceiros concordam em prosseguir”, reagiu a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no final da reunião, dando como exemplo a dinamização da contratação colectiva em função da dinâmica de cada sector ou empresa.

A CGTP coloca nas mãos do executivo a capacidade de garantir que há resposta às reivindicações da central sindical. “O PS é quem tem a faca e o queijo na mão para dar resposta às necessidades que são colocadas”, disse a secretária-geral da Intersindical, Isabel Camarinha, colocando pressão sobre o Governo para se aproximar da vontade da central.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal - CIP, António Saraiva, acusou o Governo de estar a ceder aos partidos à esquerda do PS. “O Governo vem somar medidas às medidas que em reuniões anteriores aqui nos trouxe. Iniciámos com 64 medidas e estamos hoje com 70 medidas. Coincide, esta discussão, com a discussão da aprovação do Orçamento e vai incorporando aquilo que tem de ceder com os seus parceiros políticos a esquerda. Isso é inadmissível”, criticou.

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, também lamentou que a agenda política esteja, na sua opinião, “a desvalorizar o papel da concertação social”.

Em sentido oposto, Isabel Camarinha disse que as propostas do Governo são insuficientes, como considera ser o caso das propostas contra a precariedade, onde, defendeu, “a um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de trabalho efectivo”.

“Este conjunto de medidas apresentado em modelo final não dá resposta aquilo que são os grandes problemas [dos trabalhadores]”, mas apenas põe “um paliativo em algumas matérias abusivas, mas que não resolvem” a questão de fundo, disse a secretária-geral da CGTP.

Ana Mendes Godinho disse que as preocupações dos parceiros serão transmitidas na reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, mas não revelou se isso passará por incluir alguma das reivindicações, de um lado ou doutro.

A ministra colocou ênfase no papel dos deputados a partir de agora. Embora a proposta legislativa seja do Governo, Ana Mendes Godinho referiu-se ao diploma como um “documento em aberto”, deslocando o tempo da negociação para o Parlamento. “A última palavra será da Assembleia da República”, disse.

O Governo já se comprometeu a prolongar, até Março de 2024, a suspensão dos prazos de contagem da caducidade e sobrevigência das convenções colectivas de trabalho, ficando garantido que até essa altura se manterão de pé os contractos colectivos que estariam a chegar ao fim. E esse é um dos pontos da discórdia.

Este ano, o executivo já tinha aprovado uma lei, em vigor desde Março, que suspende a caducidade durante 24 meses, o que assegurava essa regra até Março de 2023. Agora, com a nova iniciativa, o Governo prolonga a suspensão por mais 12 meses.

Ao mesmo tempo em que inscreve este compromisso, o Governo quer permitir que, antes de os contractos caducarem, qualquer uma das partes, a patronal ou a sindical, possam solicitar o recurso à arbitragem, sem ser preciso aguardar 12 meses após a caducidade da convenção, como acontece actualmente.

Para a CIP, as duas propostas “enfermam de inconstitucionalidade” (por alegada violação do artigo 56 da Constituição) e violam norma da Organização Internacional do Trabalho (OIT). António Saraiva deixou desde já uma palavra ao Presidente da República, que tem a prerrogativa de não promulgar estas medidas.