Sp. Braga pronto para assaltar uma casa assombrada

O Sp. Braga reencontra esta tarde (17h45, SIC), em Razgrad, o Ludogorets, vencedor dos últimos dez campeonatos e actual líder da Liga da Bulgária, mas que ainda procura a primeira vitória no Grupo F da Liga Europa 2021/22.

Aliás, há muito (dois anos, 14 jogos) que procura uma vitória em fases de grupo e a eliminar da competição, somando seis derrotas e um empate em casa - “assombrada” - nos últimos sete jogos (cinco consecutivas), ansiedade que os minhotos poderão explorar.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Sp. Braga defrontou, em 2017/18, o Ludogorets, cedendo uma derrota na “pedreira” e empatando em Razgrad, com uma equipa em que apenas o guarda-redes Matheus e o central Raúl Silva (convocado após paragem) sobrevivem no plantel minhoto.

Perante este contexto, não se afigura simples a tarefa de Carlos Carvalhal, que, para obter a primeira vitória bracarense em solo búlgaro, conta com a dupla de avançados espanhóis Mario González e Abel Ruiz, confiando ainda no jovem Vítor Oliveira, da equipa B, e com uma boa dose de pragmatismo.

"Queremos dar sequência e apresentar a qualidade de jogo da última partida. Se estivermos mais perto do nosso nível, estaremos mais perto de vencer. Por isso, só olhamos para a vitória neste jogo. Não adianta estar a olhar mais para a frente", declarou já em Razgrad.

Ciente das dificuldades que o Ludogorets - vindo do play-off (caminho dos campeões) da Champions, depois de ter eliminado o Olympiacos de Pedro Martins na 3.ª pré-eliminatória (nos penáltis) - colocará, o Sp. Braga terá que, primeiro, superar-se para potenciar a última vitória com o Midtjylland.

A queda dos búlgaros (onde actuam o defesa-central português Josué Sá e o médio luso-francês Claude Gonçalves) para a Liga Europa custou já o cargo do anterior técnico, pelo que poderá haver alterações tácticas a rever pelo Sp. Braga.

Depois da derrota na primeira jornada, na Sérvia, o Sp. Braga sabe que terá de aproveitar todas as oportunidades se quiser garantir o primeiro lugar do grupo e a ambicionada passagem directa aos oitavos-de-final, evitando um confronto sempre indesejável no play-off com os terceiros classificados da Liga dos Campeões.

Com Sequeira igualmente recuperado após lesão frente ao Boavista, Carvalhal procurará o necessário equilíbrio defensivo, associado à experiência de um meio-campo empreendedor, com os pêndulos Castro e Al Musrati, podendo depois arriscar em Mario González, animado pelo primeiro golo ao serviço do clube na Taça de Portugal, já que Abel Ruiz esteve ao serviço da selecção Sub-21 de Espanha. Tudo com o apoio de Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Galeno, este especialmente fadado para palcos europeus.