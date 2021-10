Ronaldo rima com reviravolta

Manchester United esteve a perder por dois ao intervalo com a Atalanta, mas acabou por ganhar por 3-2. CR7 marcou o golo do triunfo dos “red devils”.

Foi para isto que o Manchester United fez regressar Cristiano Ronaldo. Para aparecer em momentos importantes e decidir. Nesta quarta-feira, CR7 foi o herói que salvou os “red devils” de perderem pontos na Liga dos Campeões, marcando o golo que valeu o triunfo por 3-2 sobre a Atalanta. Foi uma recuperação épica para o United, que esteve a perder por 0-2 ao intervalo com a formação italiana, antes de marcar três na segunda parte e saltar para o primeiro lugar do Grupo F, com seis pontos.

Em Old Trafford, foi o exemplo perfeito de jogo com duas partes distintas. A primeira foi dominada por uma Atalanta, que aproveitou bem o desnorte do United para ganhar uma vantagem sólida. Primeiro, foi Pasalic, aos 15’, concretizando com acerto um excelente cruzamento de Zappacosta. Depois, aos 29, foi o turco Demiral, a cabecear para o 0-2, assistido por Koopmeiners. Foi assim que o jogo foi para o intervalo, ouviram-se assobios e este era um resultado que complicava a futuro de Ole Gunnar Solskjaer em Old Trafford.

.@ChampionsLeague | Man. Utd 3 x 2 Atalanta

°SIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Quem mais para marcar o golo da reviravolta ?????#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/Swz1UHCp2g — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 20, 2021

A segunda parte foi outra história. Logo aos 53’, Rashford fez o 1-2, após assistência de Bruno Fernandes, com Harry Maguire a fazer o 2-2 aos 75’. Depois da recuperação da desvantagem, faltava alguém para ser o herói e não podia ser outro. Aos 81’, Luke Shaw fez um cruzamento bombeado para a área e Cristiano Ronaldo, nas alturas, apontou o 3-2. Foi o sexto golo da época para o avançado português, e o 137.º da sua carreira na Liga dos Campeões.

O United é agora o líder de um agrupamento muito equilibrado em que nenhuma equipa se pode considerar segura ou eliminada. Depois dos “red devils”, segue a Atalanta (quatro pontos), a par do Villarreal, que triunfou na Suíça por 1-4 frente ao Young Boys. Para os suíços, esta derrota não foi, no entanto, uma sentença de morte - estão em último, mas já com uma vitória nesta fase de grupos, precisamente sobre o Manchester United.

No Grupo G, o líder é o surpreendente Red Bull Salzburgo, que somou nova vitória, desta vez frente ao Wolfsburgo por 3-1. O jovem Karim Adeyemi abriu o marcador aos 3’, Nmecha ainda empatou aos 15, mas o suíço Okafor fez mais dois na segunda parte (65’ e 77') para carimbar o triunfo do campeão austríaco, que segue na frente do agrupamento, com sete pontos.

A marcar passo continuam Sevilha e Lille, que se limitaram a um empate sem golos. Os andaluzes ainda não perderam nesta fase de grupos, mas também ainda não ganharam, e seguem em segundo do grupo, com três pontos. Mais atrás, ambos com dois pontos, seguem Lille, o campeão francês, e o Wolfsburgo.

.@ChampionsLeague | Chelsea 3 x 0 Malmo



Contra-ataque venenoso e Havertz não perdoa ??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/yYTJnP7daN — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 20, 2021

No Grupo H, a Juventus teve de trabalhar para manter o seu registo perfeito. A formação de Turim ganhou em São Petersburgo ao Zenit por 0-1, mas só conseguiu marcar aos 86’, por Kulusevski. Com este triunfo, a “vecchia signora” segue na liderança do agrupamento com nove pontos, mais três que o Chelsea, que aplicou outra das goleadas da noite ao Malmoe, um 4-0 em Stamford Bridge. Jorginho, com dois golos de penálti, foi o goleador da noite, com Christensen e Havertz a marcarem os outros dois dos “blues”.