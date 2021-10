Lesão afasta Maria Martins de duas provas nos Mundiais de ciclismo de pista

A olímpica portuguesa, sétima no omnium de Tóquio 2020, participaria hoje no scratch, especialidade em que conseguiu o bronze nos Mundiais de 2020, o único pódio português nessa competição.

Uma lesão vai afastar nesta quarta-feira a portuguesa Maria Martins da prova de scratch e da prova de eliminação do Campeonato do Mundo de ciclismo de pista, ficando em dúvida a participação no omnium.

“A corredora portuguesa foi avaliada pelo director clínico da Federação Portuguesa de Ciclismo, Filipe Lima Quintas, que faz parte da comitiva nacional em Roubaix, e foi declarada inapta para competir, devido a uma pequena lesão, causadora de desconforto ao pedalar”, pode ler-se num comunicado divulgado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

A olímpica portuguesa, sétima no omnium de Tóquio 2020, participaria hoje no scratch, especialidade em que conseguiu o bronze nos Mundiais de 2020, o único pódio português nessa competição. A intenção é a de tentar recuperar a tempo do omnium, marcado para sexta-feira.

Assim, fica adiada a estreia de Portugal em Roubaix, França, para quinta-feira, com Rui Oliveira no scratch, prova em que é campeão europeu, num dia em que “Tata” Martins correria também a eliminação.

Além de Rui Oliveira, também integram a selecção portuguesa de pista os corredores João Matias e Iúri Leitão.