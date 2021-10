Jesus frustrado com resultado: “Fomos inteiros até ao primeiro golo”

Treinador do Benfica realçou a qualidade do Bayern Munique e reconhece que a equipa teve um apagão após o segundo golo.

A segunda pior derrota de sempre do Benfica na Liga dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus, foi isto que resultou da derrocada nos 20 minutos finais diante do Bayern Munique, no Estádio da Luz. Jorge Jesus, técnico dos “encarnados”, procurou desvalorizar a dimensão do desaire (0-4), escudando-se na qualidade do adversário.

“Não me sinto frustrado, quando jogas contra uma equipa desta qualidade não podes ficar frustrado, podes é perceber o que aconteceu no jogo. Durante 75 minutos, o Benfica esteve sempre no jogo e disputou-o contra uma grande equipa. Fomos inteiros até ao golo de bola parada, do Sané”, resumiu o treinador português.

Sublinhando que o Benfica teve “duas grandes oportunidades" - “o Neuer, um dos melhores guarda-redes do mundo, tirou-nos dois golos feitos, ao Darwin e ao Diogo Gonçalves” -, Jesus assume que a equipa se desligou no momento em que Everton fez o autogolo que valeu o 0-2 aos alemães.

“Não merecíamos ter levado quatro golos pelo jogo que fizemos, por isso saio frustrado, sim, não pelo jogo em si. Mas levámos 0-4 de quem? Acho que foi do Bayern Munique”, enfatizou, depois de ter admitido, na antevisão da partida, que contava que o adversário conseguisse fazer golos na Luz.

Pior do que este resultado em casa na competição, só mesmo o 1-5 sofrido diante do Manchester United, na já muito longínqua época de 1965-66. Outra equipa inglesa, o Liverpool, também ganharia com conforto na Luz quase duas décadas depois, em 1984, então por 1-4.