Barcelona volta à vida na Liga dos Campeões

Catalães triunfam em Camp Nou sobre o Dínamo Kiev. Golo de Piquê deu os primeiros pontos à equipa de Koeman no Grupo E, o mesmo do Benfica.

Depois de um arranque miserável com duas derrotas nos dois primeiros jogos, o Barcelona conseguiu finalmente os seus primeiros pontos da época na Liga dos Campeões, com um triunfo em Camp Nou por 1-0 sobre o Dínamo de Kiev. Este triunfo relança os catalães na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final no Grupo E, onde também estão Benfica e Bayern Munique, mas, para já, a formação orientada por Ronald Koeman está em terceiro lugar, com três pontos. Quanto aos ucranianos, passaram para quarto, com apenas um ponto em três jogos

O resultado nem sempre é um reflexo fiel do que se passou em campo, mas descreve na perfeição o que se passou nesta quarta-feira em Camp Nou. Um Barcelona nada espectacular, mas suficiente para um Dínamo sólido, mas sem grande capacidade ofensiva. A dominar, mas sem criar grandes oportunidades, o Barça teve em dois dos seu veteranos os protagonistas da jogada do golo que deu o triunfo. Aos 36’, Jordi Alba colocou a bola na área e Gerard Piqué, de carrinho, empurrou a bola para a baliza dos ucranianos.

No outro jogo da tarde, o Red Bull Salzburg deu um passo importante para ser um dos dois primeiros no Grupo G. Os austríacos receberam e venceram o Wolfsburgo por 3-1, mantendo-se no topo do agrupamento, agora com sete pontos, enquanto os alemães continuam sem ganhar nesta Champions, mantendo os dois pontos conquistados.