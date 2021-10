Quarta, na TV: novos mutantes, três cartazes e Elza Soares em modo “visceral”

CINEMA

Os Novos Mutantes

Nos Studios, 21h15

Possuidores de poderes sobre-humanos que, quando fora de controlo, colocam em perigo a vida de quem os rodeia, cinco jovens mutantes encontram-se internados numa instituição psiquiátrica. A estudá-los está a Dr.ª Cecilia Reyes, que se esforça por perceber o alcance das suas faculdades e lhes ensina técnicas para as dominar. Mas, quando os jovens se conhecem e juntam as suas histórias, percebem que a sua estadia ali tem outros objectivos. Determinados a escapar, formam uma aliança que, combinando as características extraordinárias de cada um, os transforma numa equipa quase invencível. Realizada por Josh Boone (A Culpa é das Estrelas), que também assina o argumento em parceria com Knate Lee, um reboot da famosa saga X-Men, criada por Stan Lee. O elenco inclui Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga e Alice Braga.

A Idade de Adaline

Hollywood, 21h30

Adaline (Blake Lively) nasceu em 1908. Cresceu, constituiu família e levou uma vida como a de tantas outras mulheres do seu tempo. Mas tudo mudou quando sofreu um acidente grave que lhe deixou como sequela a imunidade à passagem do tempo. Nunca mais envelheceria. Um dia, alguém a sacode da sua existência linear e intemporal, alguém cujo amor pode valer muito mais do que imortalidade. Um drama romântico com realização de Lee Toland Krieger, também com Harrison Ford, Michiel Huisman e Kathy Baker no elenco.

Três Cartazes à Beira da Estrada

Fox Movies, 22h50

Foi um dos filmes-sensação de 2017. Concorreu a sete Óscares, ganhou dois (actriz principal para Frances McDormand e actor secundário para Sam Rockwell) e desencadeou acções de protesto semelhantes à retratada nesta história. McDormand é Mildred Hayes, mãe de uma adolescente brutalmente assassinada. Revoltada e inconformada com a falta de empenho da polícia na resolução do caso, resolve erguer três cartazes que desafiam e apontam directamente o dedo às autoridades. É o início de uma batalha que vai envolver toda a cidade. Também com Woody Harrelson, John Hawkes e Peter Dinklage no elenco, o filme foi escrito e realizado por Martin McDonagh (Em Bruges, Sete Psicopatas).

DOCUMENTÁRIO

My Name Is Now, Elza Soares

RTP2, 23h35

A realizadora Elizabete Martins Campos passou dez anos a preparar este documentário com e sobre Elza Soares, a nonagenária cantora de samba brasileira. Ao mesmo tempo que conta, de forma assumidamente “visceral”, os altos e baixos da história da cantora, que chegou a ser vilipendiada pela sociedade brasileira aquando do seu casamento com o jogador de futebol Garrincha, tenta também traçar, através da voz de Elza, um retrato do Brasil ao longo desses tempos.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Bayern Munique

TVI, 19h55

Directo. O Benfica recebe o Bayern Munique no Estádio da Luz, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa alemã está no primeiro lugar da tabela do grupo E, com seis pontos; o Benfica encontra-se em segundo, a dois pontos de distância.

TALK-SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 23h01

O maestro e violinista holandês André Rieu, um fenómeno de popularidade habituado a esgotar lotações – e pronto para regressar à Altice Arena no início de Dezembro – é um dos convidados para o convívio na “casa” de Herman José. À conversa, juntam-se a apresentadora Vanessa Oliveira, o fadista Ricardo Ribeiro com detalhes sobre a digressão Respeitosa Mente, Ana Bola a apresentar a peça de “contra-informação pandémica” Variante Bola e Virgílio Castelo a falar do espectáculo O Homem da Amália. Prometida está também a aparição de uma Britney Spears recém-libertada da tutoria do pai, pronta a desabafar com Nelo e Idália – um dos muitos apontamentos de humor reservados para esta noite.

SÉRIE

American Horror Story: Sessão Dupla

Disney +, streaming

A antologia American Horror Story ganha aqui a sua décima temporada, desta feita com um drama de horror dividido em duas partes: Red Tide e Death Valley. O elenco dos autores Brad Falchuk e Ryan Murphy conta com os seus favoritos da antologia, como Sarah Paulson ou Evan Peters – a lista completa-se com Lily Rabe, Finn Wittrock, Frances Conroy, Billie Lourd, Macaulay Culkin ou Denis O’Hare. São dez episódios.