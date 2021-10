Prémio Camões para a escritora moçambicana Paulina Chiziane, uma “caçadora” de histórias

Paulina Chiziane, autora de Niketche: Uma História de Poligamia, venceu a 33.ª edição do Prémio Camões, o mais celebrado prémio literário de língua portuguesa, no valor de 100 mil euros. A escritora moçambicana, que em Portugal é publicada pela Editorial Caminho/Leya, foi a primeira mulher a publicar um romance no seu país: Balada de Amor ao Vento, de 1990.