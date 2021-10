Cantora brasileira Luiza Lian estreia-se em Portugal com um concerto no Musicbox

Com três álbuns gravados, a cantora, compositora e artista visual brasileira Luiza Lian actua em Portugal pela primeira vez. Será um concerto único, no Musicbox, esta sexta-feira à noite.

Cantora, compositora e artista visual, a brasileira Luiza Lian está pela primeira vez em Portugal, onde actuará esta sexta-feira no Musicbox, em Lisboa, pelas 22h30. Acaba de chegar da Expo 2020, no Dubai, onde representou o Brasil no Palco Lusofonia, onde também actuaram o cabo-verdiano Tito Paris e os portugueses Marco Rodrigues, Sopa de Pedra e Danças Ocultas, entre vários outros artistas dos países de língua portuguesa.

Nascida em São Paulo, no dia 9 de Novembro de 1991, Luiza Lian já gravou até à data três álbuns: Luiza Lian (2015), Oyá Tempo (2017), disco que era acompanhado por um filme de 25 minutos e foi muito elogiado pela crítica, e Azul Moderno (2018), distinguido pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) como melhor disco desse ano.

O mesmo disco valeu-lhe ainda o Prémio Multishow de Gravação do Ano, além de ter três indicações para a primeira edição do Women’s Music Events Awards, em 2019. A digressão de Azul Moderno passou pelo Lollapalooza Brasil 2018 (São Paulo) e somou mais de 40 apresentações em 12 estados brasileiros, passando também pelo México. Poucos meses antes de ser declarada a pandemia da covid-19, em finais do ano de 2019, Luiza Lian lançou o single Alumiô (cai na terra), numa parceria com a banda Bixiga 70.

O álbum Azul Moderno foi produzido por Charles Tixier e por Tim Bernardes, cantor, compositor, multi-instrumentista e arranjador paulista, vocalista do trio O Terno, que já participara no primeiro álbum de Luiza Lian, integrando a banda que a acompanhou.

No anúncio desta sua apresentação em Lisboa, Luiza justiça assim o interesse por actuar em Portugal: “Desde o lançamento de Azul Moderno temos um desejo muito grande de fazer esse show em Portugal, tínhamos a expectativa que isso acontecesse em 2020, mas o mundo parou. Agora sinto que será muito especial e simbólico viver esse renascimento de tudo no país, ainda mais nesse momento de reabertura”. Quanto à sua música, e também no mesmo comunicado, diz: “Acredito que a minha música nasce já cheia de imagens, meu jeito de integrar toda arte toda arte é adicionar camadas a esse universo das músicas, traduzir suas cores e formas, e a partir daí começar a contar novas histórias”.

Já o Musicbox, ao anunciar o concerto, escreve: “Luiza Lian funde a experiência de uma espiritualidade sincretizada com a intensa realidade urbana de São Paulo”. E mais adiante: “O conteúdo de sua poesia, com forte teor autobiográfico, aborda temas como espiritualidade, tecnologia e relacionamentos, e traduzem um vínculo com a sua produção como artista visual. Se pensarmos em magia como um conjunto de palavras e gestos capazes de direccionar forças que, apesar de invisíveis, influenciam nossas vidas, é bastante apropriado dizer que a música de Luiza Lian é um acto de feitiçaria.”

Para participar no concerto, avisam os responsáveis pelo Musicbox, “é obrigatória a apresentação de um certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19 (PCR realizado nas últimas 72h ou antigénio nas últimas 48h). Não são admitidos autotestes.”