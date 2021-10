Esta coisa da alma

Antes do mais: não invoquemos em vão o nome de David Lynch. Não há razão nenhuma para lhe “opormos” o Dune de Denis Villeneuve. A versão de 1984 nunca foi unânime, foi o único dos filmes de Lynch que lhe fugiu ao controlo, mesmo a reavaliação de que tem sido alvo não é partilhada por todos. O resto são questões de urticária, maior ou menor, para com o canadiano, cineasta não desprovido de talento que se tornou no verdadeiro discípulo de Christopher Nolan, fazendo blockbusters que pensem — ou que tentem pensar — , e que não se resumam ao chorrilho de explosões e efeitos visuais do costume, mas tenham gente e emoções e pensamento lá dentro.