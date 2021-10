Experiência portuguesa simula comando de robô marciano… no deserto do Neguev

Tecnologia robótica portuguesa está em testes numa base isolada em Israel. Objectivo: simular as condições de vida em Marte, numa missão de um mês que é comandada no terreno pelo português João Lousada.

Quatro investigadores portugueses desenvolveram dispositivos de comando à distância de um robô e que neste momento estão a ser testados numa missão simulada a Marte. Este “planeta vermelho” simulado fica, neste caso, no deserto do Neguev (em Israel), onde existe um habitáculo que imita uma base espacial marciana. “Para aqui chegar, foi um longo caminho”, resume Rute Luz, estudante de doutoramento no Instituto Superior Técnico (IST), que integra a equipa responsável por esta experiência de robótica do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) do IST, em colaboração com o ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.