Facebook “domina” redes sociais, mas Instagram, WhatsApp e TikTok aumentam notoriedade

O Facebook continua a ser a plataforma online mais conhecida e utilizada em Portugal, mas ferramentas como o Instagram, o WhatsApp e o TikTok estão “a crescer em notoriedade e utilização”. Ainda assim, os três serviços mais utilizados pelos portugueses para comunicar online (WhatsApp, Facebook e Instagram) pertencem todos à empresa de Mark Zuckerberg. Estas são algumas das conclusões possíveis de tirar do estudo Os Portugueses e as Redes Sociais, realizado anualmente pela Marktest.

Os resultados, que foram divulgados esta segunda-feira, baseiam-se em cerca de 800 respostas a um questionário online, recolhidas entre 1 e 14 de Julho de 2021, a utilizadores de Internet entre os 15 e os 64 anos.

Em média, em 2021 um português que tenha acesso à Internet está registado em seis plataformas sociais. É o dobro do valor que se verificava em 2011 quando a Marktest começou a produzir este estudo. Os mais jovens tendem a ter nove contas em diferentes serviços. Para a Marktest, estes valores mostram “o crescimento exponencial do hábito de uso de redes sociais” nos últimos anos.

Com base nas respostas, o estudo considera que plataformas de mensagens, como o WhatsApp, e plataformas de videojogos, como o Twitch, também são redes sociais.

Facebook é a rede mais citada

O Facebook foi a rede mais citada no estudo. Ao todo, 93,4% dos inquiridos tem uma conta na plataforma (mais 1,2 pontos percentuais que em 2020) e 98,5% menciona a empresa de Mark Zuckerberg quando fala de redes sociais. No entanto, este último valor representa “uma ligeira quebra” face aos 99,6% de notoriedade verificados em 2020, encurtando a distância em relação à segunda rede mais citada, o Instagram, que também faz parte da família Facebook e foi mencionada em 89,6% das respostas.

O Twitter é a terceira plataforma online mais mencionada pelos portugueses.

Dos utilizadores de Internet inquiridos, 82,6% tem uma conta no WhatsApp (mais 2,6 pontos percentuais que em 2020), e 76,1% tem uma conta no Instagram (mais 2,8 pontos percentuais).

Já a plataforma de videojogos Twitch e a app de mensagens Telegram foram “as redes que mais cresceram em penetração no último ano”, com 10,1% e 21,9%, respectivamente.

A Marktest também identifica o TikTok como outra plataforma a crescer em notoriedade e utilização.

O estudo Os Portugueses e as Redes Sociais é realizado pela Marktest desde 2011, com o objectivo de “conhecer índices de notoriedade, utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais e entender a relação que estabelecem com as marcas presentes nestes sites e apps”.