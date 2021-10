Casos em investigação por tráfico de pessoas duplicaram em quatro anos

Em plena pandemia diminuiu o número de casos sinalizados, o registo de vítimas confirmadas, a lista de inquéritos-crime abertos bem como o número das acções de fiscalização do SEF e da GNR para detectar situações de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. As limitações a ela associadas estão entre as explicações possíveis para essas descidas avançadas pelo Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH) no seu relatório anual de 2020 divulgado esta segunda-feira.