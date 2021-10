Rui Rio desfaz tabu hoje: é recandidato à liderança do PSD

Cinco dias depois do eurodeputado ter anunciado no conselho nacional de Lisboa que era candidato, Rui anuncia que volta a recandidatar-se.

O presidente do PSD, Rui Rio, vai recandidatar-se à liderança do PSD nas eleições directas de 4 de Dezembro, soube o PÚBLICO. Também o eurodeputado Paulo Rangel será candidato nesta disputa interna. Ao que o PÚBLICO apurou, o anúncio da recandidatura do actual líder deverá ser feito nesta terça-feira à tarde num breve comunicado.

Cinco dias depois de Paulo Rangel ter anunciado em conselho nacional que ia assumir a candidatura à sucessão de Rui Rio, o presidente do partido desfaz o tabu e comunica que vai a votos, na sequência de uma reflexão de alguns dias que serviu para fazer uma avaliação das condições políticas, pessoais e de apoio para avançar para as directas.

Paulo Rangel foi ao conselho nacional de Lisboa dizer que era candidato, um anúncio que era esperado já há algumas semanas, mas que acabou por ser atrasado na sequência das autárquicas, cujos resultados foram favoráveis à actual direcção do presidente do partido.

Essa reunião do mais importante órgão entre congresso, que o presidente do partido perdeu, serviu para medir forças entre os apoiantes de Rangel e os de Rio, que esta terça-feira se assume como concorrente a um novo mandato.

Rui Rio é presidente dos sociais-democratas desde Janeiro de 2018, tendo sido eleito com 54,1% dos votos das directas. Em 2020 disputou a liderança com Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, tendo vencido a segunda volta contra Montenegro (53,02% vs. 46,98%).