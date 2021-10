O que pedem BE e PCP para deixar passar o OE

As propostas dos partidos à esquerda do Governo para o Orçamento do Estado de 2022.

Numa semana que poderá ser decisiva para o Orçamento do Estado de 2022 são já claras as exigências de BE e PCP para a sua aprovação, seja através de um voto a favor, seja pela abstenção.

Nesta terça-feira, o Governo reúne-se com os dois partidos, podendo aproveitar esses encontros para dizer até onde estará disposto a ir. O PÚBLICO deixa aqui um resumo do que pedem BE e PCP para deixar passar o OE2022.

BE

Contratação, dedicação plena e respectivos incentivos para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Criação da carreira de Técnico Auxiliar de Saúde.

Revogação do factor de sustentabilidade e recálculo de pensões para eliminar os cortes em pensões de beneficiários com longas carreiras contributivas e profissões de desgaste rápido.

Valorização da idade pessoal de reforma.

Reposição dos 30 dias de retribuição base e diuturnidades, para efeitos de cálculo da compensação por cessação de contrato de trabalho que não resulte de despedimento lícito.

Repor o direito a 25 dias úteis de férias.

Repor o direito ao descanso compensatório por trabalho suplementar e os valores da compensação pela prestação de trabalho suplementar.

Repor o princípio do tratamento mais favorável.

Revogar a caducidade unilateral das convenções colectivas de trabalho.

PCP