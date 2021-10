PAN diz que futuro do OE “está nas mãos” de Costa na reunião desta quarta-feira

Encontro de três horas com as Finanças não serviu para desbloquear impasse. Inês de Sousa Real diz que “a bola está do lado do Governo”.

Depois da longa reunião de três horas entre o PAN e a equipa do Ministério das Finanças na segunda-feira à noite, não foram feitos grandes progressos. Na verdade, nem grandes nem pequenos e os olhos põem-se agora no encontro de quarta-feira com o primeiro-ministro. A viabilização do Orçamento do Estado para 2022 por parte do PAN “está nas mãos do primeiro-ministro” na reunião desta quarta-feira, admite a líder do partido, Inês de Sousa Real, ao PÚBLICO.