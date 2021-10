“Para drama já vivemos o suficiente”. Costa acredita na “racionalidade” dos partidos e na viabilização do Orçamento

“Para drama já vivemos o suficiente nos últimos dois anos”, diz o primeiro-ministro, referindo a aprovação, em Conselho de Ministros, de uma “agenda de trabalho digno” e um reforço do SNS, exigidos por BE e PCP.

A poucas horas de se reunir com o Bloco de Esquerda e o PCP em novas rondas negociais sobre o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o primeiro-ministro afirmou a sua confiança na “racionalidade, equilíbrio e bom senso” dos partidos e o seu optimismo na viabilização do documento.

“Para drama já vivemos o suficiente nos últimos dois anos, o país precisa de descrispação e alívio, é para isso que temos estado a trabalhar”, afirmou António Costa aos jornalistas à saída da cerimónia de transladação de Aristides Sousa Mendes no Panteão Nacional.

António Costa lembrou que “este é o sétimo Orçamento” que apresenta e que nenhum tem sido fácil de negociar, mas reconhece que este ano pode ser mais difícil: “O que há de verdadeiramente novo é que os parceiros querem discutir temáticas extra-orçamento”, afirmou, acrescentando de seguida que o Governo está a trabalhar para responder a algumas dessas exigências.

Nesse sentido, anunciou que o Conselho de Ministros vai aprovar, na quinta-feira, uma “agenda de trabalho digna” que vai ao encontro das propostas do BE e do PCP de alteração da lei laboral, e também um “reforço do Serviço Nacional de Saúde, que tem uma dimensão orçamental”.

“Se todos estivermos com espírito construtivo, acredito que vamos conseguir aprovar o OE2022 como fazemos desde 2016”, afirmou, considerando que “o que seria irracional era juntarmos agora uma crise política à maior crise que vivemos na nossa história”.

Questionado sobre as linhas vermelhas do Governo para esta nova ronda negocial, Costa recusou esse tipo de posicionamento, tanto da parte do executivo como dos partidos: “Se andarmos a desenhar linhas vermelhas, reduzimos o espaço de manobra”. E contrapôs a necessidade de encontrar “linhas verdes” para fazer caminho, citando mesmo Jorge Palma pelo meio: “Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar”. Ou, nas suas palavras: “Onde há um bloqueio, há que tentar removê-lo”.