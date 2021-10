Até 2040, os glaciares de África poderão desaparecer

Prevê-se que, às taxas actuais, os três blocos de gelo tropicais da África Oriental - o Kilimanjaro da Tanzânia, o Monte Quénia e o Rwenzoris do Uganda - desapareçam até aos anos 2040. Mais de 100 milhões de pessoas em situação de pobreza enfrentarão secas, inundações ou calor extremo.

Os lendários glaciares orientais de África desaparecerão em duas décadas, 118 milhões de pessoas em situação de pobreza enfrentarão secas, inundações ou calor extremo, e as alterações climáticas poderão também reduzir 3% do PIB continental até meados do século, advertiu a agência climática das Nações Unidas.

O último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) sobre o estado do clima em África, em parceria com agências da União Africana, traça um quadro terrível da capacidade do continente para se adaptar a desastres climáticos cada vez mais frequentes.

De acordo com um conjunto de dados, 2020 foi o terceiro ano mais quente registado em África, 0,86 graus Celsius acima da temperatura média nas três décadas anteriores a 2010. Na sua maioria aqueceu mais lentamente do que as zonas de temperaturas mais moderadas de alta latitude, mas o impacto continua a ser devastador.

“O rápido declínio dos últimos glaciares remanescentes na África Oriental, que se espera que derretam totalmente num futuro próximo, assinala a ameaça de uma mudança irreversível no sistema terrestre”, disse o Secretário-Geral da OMM, Petteri Taalas, num prefácio ao relatório.

Prevê-se que, às taxas actuais, os três blocos de gelo tropicais da África — o Kilimanjaro da Tanzânia, o Monte Quénia e o Rwenzoris do Uganda —​ desapareçam até aos anos 2040.

Além disso, “até 2030, estima-se que até 118 milhões de pessoas extremamente pobres (que vivem com menos de 1,90 dólares por dia) estarão expostas à seca, inundações e calor extremo... Se não forem implementadas medidas de resposta adequadas”, disse o Comissário da Agricultura da União Africana, Josefa Sacko.

Há muito se espera que África, que representa menos de 4% das emissões de gases com efeito de estufa, seja severamente afectada pelas alterações climáticas. As suas terras agrícolas são já propensas à seca, muitas das suas principais cidades abraçam a costa e a pobreza generalizada torna mais difícil a adaptação à mudança.

Para além do agravamento da seca num continente fortemente dependente da agricultura, registaram-se extensas inundações na África Oriental e Ocidental em 2020, observa o relatório, enquanto uma infestação de gafanhotos de proporções históricas, que começou um ano antes, continuou a causar estragos.

O relatório estima que a África Subsaariana teria de gastar 30 a 50 mil milhões de dólares, ou 2 a 3% do PIB, todos os anos, na adaptação para evitar consequências ainda piores.

Estima-se que 1,2 milhões de pessoas tenham sido deslocadas pelas tempestades e inundações em 2020, quase duas vezes e meia mais pessoas do que as que fugiram das suas casas devido ao conflito no mesmo ano.