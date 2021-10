O trabalho digital, conexão, solidão, distração

Conexão, solidão, distração, eis um dos triângulos paradigmáticos do século XXI. A este propósito, é quase impossível escapar às reflexões certeiras produzidas pelo filósofo Paul Virilio acerca das relações entre velocidade, tecnologia e política, uma área de estudo interdisciplinar acerca do modo como a velocidade muda a perceção do tempo e do espaço, logo, a natureza dos fenómenos políticos, sociais, económicos e culturais.