No dia 19 de Setembro, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção, mudando para sempre o rosto da ilha de La Palma. Mais de 80 milhões de metros cúbicos de lava engoliram, ao longo do último mês, cerca de 750 hectares de terra, destruíram perto de duas mil casas e desalojaram quase sete mil pessoas. O PÚBLICO faz a retrospectiva, em imagens, dos momentos mais marcantes do desastre natural.