Rui Moreira: obra, promessas adiadas e projectos do presidente que pode ter de sair

Sem maioria, mas com um acordo com o PSD, Rui Moreira toma posse esta quarta-feira para o seu último mandato na Câmara do Porto. Com várias promessas pendentes do seu programa de 2017, quer limpar destroços da pandemia e avançar na habitação. Tudo com o fantasma Selminho em cima. Que marca deixará o independente na cidade?