Incêndio no Hospital CUF Descobertas em Lisboa já está extinto

Não houve necessidade de retirar as pessoas do edifício.

O incêndio que deflagrou nesta terça-feira, pelas 12h20, no Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa, foi extinto pelas 12h50, e não houve necessidade de evacuar o edifício, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

“O fogo começou no piso -3, uma arrecadação, que se propagou ao piso 0, mas já está extinto e já está em fase de rescaldo”, indicou a mesma fonte.

Sem conseguir adiantar quais os danos materiais provocados pelo incêndio, o RSB referiu que o edifício não foi evacuado. No entanto, alguns trabalhadores do hospital que se encontravam mais próximos da zona afectada pelo fogo optaram por sair.

“Mas o hospital ficou com tudo a funcionar normalmente”, reforçou fonte dos bombeiros, acrescentando que não há indicação de feridos resultantes do incêndio.

O alerta para o fogo no Hospital CUF Descobertas ocorreu pelas 12h20 e, aproximadamente meia hora depois, cerca das 12h50 foi dado como extinto, segundo informação do RSB, que mobilizou “nove viaturas do Regimento, com 30 elementos” para o combate às chamas.

Pelas 13h20, os bombeiros encontravam-se ainda no local a concluir as operações de rescaldo.

Notícia actualizada às 13h51