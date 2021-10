Franceses lideraram voos para Portugal em Agosto

França surge no topo da lista, por origem, das viagens de avião, com 286 mil passageiros desembarcados em Agosto, seguindo-se o Reino Unido e a Alemanha.

No passado mês de Agosto, o melhor período do turismo, passaram pelo aeroportos nacionais 3,9 milhões de passageiros, entre embarques, desembarques e trânsitos directos para outros destinos, o que representa uma subida de 76,3% face ao ano passado, mas fica ainda 39,9% abaixo dos valores do mesmo mês de 2019 (em Julho a queda estava nos 55,8%).

Olhando para o país de origem dos voos, é a França que surge no topo da lista, com 286 mil passageiros desembarcados em Agosto, seguindo-se o Reino Unido (200 mil) e a Alemanha (136 mil).

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo INE, nos primeiros nove meses do ano “França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se, com um volume de passageiros significativamente mais reduzido, o Reino Unido e a Alemanha”. Em termos homólogos – que, na comparação com 2020, inclui os primeiros meses desse ano, sem pandemia –, a variação relativa a França é de apenas -5,3%, mas acentua-se para -34,4% no caso do Reino Unido e -29,8% no caso da Alemanha.

Ao todo, nos primeiros nove meses deste ano houve, diz o INE, “uma diminuição de 9,2% no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais face ao período homólogo do ano anterior”, depois da “queda de -67,1% no período homólogo de 2020 [face a 2019]”.

Em Agosto, 74,4% dos passageiros desembarcados em Portugal dizem respeito ao tráfego internacional e, destes, 65% tiveram origem em aeroportos europeus, num contexto de restrições nas viagens com países como o Brasil e os EUA.