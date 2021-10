ADSE volta a pagar consultas de médicos que saíram da convenção

Regra prevista na nova tabela de preço foi suspensa até ao final do ano, permitindo assim o acesso, através do regime livre, a médicos que deixaram a convenção com a ADSE.

A ADSE decidiu suspender, até ao final do ano, a aplicação de uma das regras prevista na nova tabela de preços do regime convencionado onde se previa que a ADSE deixava de comparticipar, através do regime livre, as consultas com médicos que se desassociaram da convenção.