IGAI abre inquérito à actuação da PSP no jogo de futebol no Montijo

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu nesta terça-feira um processo de inquérito à actuação da PSP no final do jogo de futebol no Montijo, em que fez disparos de arma de fogo para o ar.

O Ministério da Administração Interna (MAI) refere que a IGAI avocou o processo de inquérito aberto no domingo pela PSP para apurar se os disparos, devido a uma desordem ocorrida no final de um jogo de futebol, no Montijo (distrito de Setúbal), cumpriram a legislação e regulamentação interna.

O MAI explica que a IGAI pode avocar processos de inquérito, sendo uma das suas competências.

Num comunicado divulgado no domingo, a PSP comunicou que “foi aberto um inquérito disciplinar para averiguar se o recurso a arma de fogo cumpriu com a legislação e regulamentação interna aplicáveis”.

A desordem ocorreu no campo da Liberdade, no Montijo, após o final do jogo entre o Olímpico do Montijo e a equipa B do Vitória do Setúbal, em partida da sexta jornada da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal, que terminou empatado (0-0).

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), a situação envolveu “agressões entre diversos cidadãos que participavam no evento desportivo, incluindo adeptos das duas equipas, que invadiram o campo”.

“O efectivo policial destacado no local para garantir a segurança do evento desportivo interveio imediatamente para terminar os desacatos e as agressões em curso”, sublinhou a força de segurança.

Durante a intervenção policial, “três polícias produziram disparos de advertência, com arma de fogo, para o ar”, indicou a PSP, tendo sido “possível fazer cessar a desordem e as agressões e repor a ordem pública no recinto desportivo”.

“Da acção policial, incluindo dos disparos produzidos, não resultaram ferimentos nem danos”, assinalou.

Estes incidentes, de acordo com a PSP, vão também ser reportados às “autoridades competentes, quer desportivas, quer judiciais”.

Nos vídeos são audíveis e visíveis vários disparos efectuados pelos agentes da PSP para pôr cobro às agressões que se verificavam entre jogadores e alguns adeptos, que invadiram o campo.

“As agressões referidas foram registadas em vídeo, chegaram ao conhecimento da PSP e foram amplamente difundidas por diversos órgãos de comunicação social”, é assinalado ainda no comunicado da polícia.