Dez anos e 85 quilos. As crianças que querem ser futuros lutadores de sumo

Entre os jovens lutadores de sumo que treinam no ringue do Campeonato de Sumo em Kawasaki, sul de Tóquio,​ destaca-se um rapaz de 10 anos, Kyuta Kumagai. Com 85 quilos, tem o dobro do tamanho das outras crianças da sua idade e é tão dominante que luta contra rapazes cinco ou seis anos mais velhos.

Em 2020 sagrou-se campeão mundial de sumo sub-10. O regime de treino de Kyuta Kumagai, planeado pelo pai, Taisuke, é implacável. O rapaz treina seis dias por semana, ou no seu clube de sumo local ou fazendo o levantamento de pesos. Também nada e pratica atletismo para desenvolver flexibilidade e rapidez explosiva, necessárias para a luta de sumo.

Kyuta segue este programa desde que o pai o inscreveu num torneio enquanto ainda andava no infantário. Pai e filho fazem treinos intensivos num clube local, em Fukagawa, no Japão. A chave para o sucesso de qualquer lutador de sumo é a dieta. Num dia normal, Kyuta consome entre 2700 a 4000 calorias, incluindo mais de um litro de leite e uma abundante quantidade de proteína. Bife é a sua favorita. Taisuke diz que Kyuta precisa de aumentar 20 quilos até entrar no ensino básico, em dois anos. Se cumprir isso, há esperança de ser recrutado por um clube de sumo de elite e Taisuke garante que já demonstraram interesse.

Kyuta quer chegar ao nível de yokozuna - o mais alto do ranking no desporto. Mas admite que o regime pode ser brutal. "Treinar sumo é algo que não se descreve com palavras como 'desfrutar'", disse Kyuta. "Quando ficou difícil... Eu pensei em desistir, por vezes." Contudo, por agora, o esforço até ao topo continua, tanto para o pai como para o filho.