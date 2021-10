Quatro anos depois, Sporting volta a ganhar na Champions

Foi com o pé direito de Pedro Gonçalves, o olho clínico do videoárbitro e a cabeça de Sebastian Coates que o Sporting voltou nesta terça-feira às vitórias na Liga dos Campeões, quase quatro anos depois. Em Istambul, os “leões” derrotaram o campeão turco Besiktas, por 1-4, na terceira jornada do Grupo C da Champions, conquistando três preciosos pontos que devolvem a equipa de Rúben Amorim à luta por um lugar nos “oitavos”, depois das duas derrotas nos dois primeiros jogos, com Ajax e Borussia Dortmund.

Já tinha sido há quase quatro anos que o Sporting tinha vencido pela última vez na fase de grupos da Champions, um triunfo por 3-1 em Alvalade sobre o Olympiacos. A vitória em Istambul foi mais robusta, mas podia ter sido ainda mais contundente, tal o número de ocasiões criadas pelos “leões”, com pouca pontaria para aproveitar em pleno a tremenda desorganização defensiva dos turcos. Mas foi o suficiente para um primeiro gosto de vitória na competição e um renascer de esperança para o futuro na Europa. Quanto mais não seja, os “leões” garantiram uma enorme vantagem caso tenham de lutar pelo acesso à Liga Europa com os turcos.

Com um “onze” mais composto, o Sporting entrou praticamente a criar uma oportunidade, com um bom lançamento longo de Sarabia para Paulinho, mas o jovem guardião Ersin chegou primeiro à bola. Mas os primeiros minutos de jogo foram do Besiktas, uma equipa perigosa e com muito talento individual (Pjanic, Teixeira, Batshuayi e Ghezzal), mas sem a devida organização para servir de enquadramento.

Foram alguns minutos de pressão alta que criaram alguns problemas e oportunidades de perigo junto da baliza de Adán. Os “leões” conseguiram ultrapassar este período sem sofrerem danos e, aos 15’, colocaram-se em vantagem. Pedro Gonçalves marcou o canto, Gonçalo Inácio desviou ao primeiro poste e Sebastian Coates, na pequena área e sem marcação, cabeceou para o golo. O uruguaio ainda não tinha marcado esta época, mas não iria ficar por aqui.

O entusiasmo dos adeptos turcos esvaziou-se por uns minutos, mas voltou a ser bem audível pouco depois, aos 27’. Também de um canto, o canadiano Larin elevou-se nas costas de Matheus Reis e cabeceou para o lado da baliza “leonina” onde não estava ninguém. O Sporting reagiu de imediato, dois minutos depois e quase da mesma forma como tinha marcado o primeiro. Canto de Pedro Gonçalves, desvio de Paulinho e Coates a encaminhar a bola para a baliza, de cabeça.

Quase a fechar a primeira parte, Coates voltou a ter uma oportunidade para fazer o 1-3, num cabeceamento (mais um) após canto que Ersin defendeu. Mas o lance não iria acabar aqui. O VAR detectou uma mão na bola (de Vida) e o árbitro assinalou penálti. Da marca dos 11 metros, Sarabia fez o 1-3 naquele que foi o primeiro golo do espanhol com a camisola dos “leões”.

A primeira parte,porém ainda iria ter mais história. Já em tempo de compensação, Alex Teixeira teve um remate acrobático que entrou na baliza de Adán e ainda festejou o golo que seria o 2-3, mas o brasileiro estava ligeiramente adiantado em relação à linha defensiva do Sporting e o lance foi invalidado.

O segundo tempo foi menos emocionante. O Besiktas ainda teve um par de ocasiões junto da área “leonina”, mas expunha-se demasiado e só não sofreu mais devido à falta de pontaria dos avançados do campeão português. Paulinho, em particular, parecia estar a caminho de mais uma daquelas noites em que não acertava com a baliza. Atirou ao poste, à trave e ao guarda-redes adversário.

Positivo/Negativo Positivo Sebastian Coates Ainda não tinha marcado nesta época, mas estreou-se em grande, com dois golos na Liga dos Campeões. Foi um jogo “vintage” do capitão do Sporting, líder na defesa e decisivo no ataque. E ainda “ganhou” o penálti que deu o 1-3.

Positivo Pedro Gonçalves Depois de mês e meio parado, Pedro Gonçalves ainda não voltou aos golos, mas foi absolutamente decisivo. Marcou os cantos nos dois primeiros golos e ainda assistiu Paulinho. Negativo Matheus Reis O Sporting tem um problema na ala esquerda e Matheus Reis não parece ser a solução. Foi batido no golo do Besiktas, entre outros erros defensivos.

Negativo Defesa do Besiktas O campeão turco joga com olho na baliza adversária, disso não há dúvida. Mas também devia olhar para a sua própria baliza, onde os jogadores do Sporting apareceram muitas vezes em posição de marcar. Sofreram quatro golos, mas podia ter sido o dobro.

Mas o avançado minhoto acabaria por encontrar o caminho do golo já perto do final. Tiago Tomás ganhou uma bola no meio-campo, enviou-a na direcção de Pedro Gonçalves, que, em queda, ainda conseguiu fazer o passe. Paulinho recolheu e, de fora da área, arrancou um tremendo remate que só parou na baliza do Besiktas, o seu segundo golo na competição, dando outra expressão a uma vitória justa de uma equipa que aprendeu com os erros do passado recente e que já começou a corrigi-los.