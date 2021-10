Champions: FC Porto vence AC Milan e ganha fôlego para a segunda ronda

“Dragões” monopolizaram o jogo e criaram situações mais do que suficientes para um triunfo confortável. Com este resultado, igualam o Atlético Madrid na classificação.

Um empate, uma derrota e uma vitória. É este, agora, o pecúlio do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021-22, depois de, nesta terça-feira, ter batido o AC Milan, no Estádio do Dragão, por 1-0, na 3.ª jornada da prova.

Apesar da aposta em João Mário, quando se esperava que Corona pudesse assegurar o corredor de Rafael Leão, a ausência do mexicano no “onze” inicial — fosse a lateral ou a extremo — e a chamada de Evanilson, para combinar com Taremi na frente, constituíram as principais surpresas que Sérgio Conceição reservou para Stefano Pioli, já que Sérgio Oliveira assumia-se como escolha pacífica.

A entrada de Mbemba, para cumprir o 100.º jogo de “azul e branco”, e a troca de Zaidu por Wendell, em estreia a titular na Champions, confirmaram as preocupações defensivas do treinador portista, que no lançamento do jogo vincou a importância de um bloco consistente para aumentar as probabilidades de sucesso. Conceição apresentou, de resto, uma linha totalmente nova em relação à que o Liverpool fragmentou, mantendo apenas o guarda-redes Diogo Costa, num claro sinal de confiança depois da exibição menos feliz com os “reds”.

Pelo AC Milan, entre baixas importantes, apenas a confirmação de que Ibrahimovic frustrava o esperado embate com Pepe, com o sueco a começar no banco de suplentes (o eixo do ataque foi ocupado por Giroud).

No choque inicial, com as atenções viradas para o duelo entre João Mário e Rafael Leão, Luis Díaz acabaria por dar razão aos receios de Stefano Pioli, inclinando o tapete do Dragão e colocando os italianos em sentido com um poderoso remate ao poste da baliza de Tatarusanu, logo aos cinco minutos. O colombiano só esbarrou na indiferença do árbitro, reclamando a dureza de Calabria em dois lances que terminariam com amarelos perigosos para Sérgio Oliveira e Uribe.

Positivo/Negativo Positivo Luis Díaz Não marcou no primeiro remate, devolvido pelo poste, mas não desarmou. Quando parecia impossível bater Tatarusanu, o colombiano decidiu.

Positivo Mbemba Recuperado de lesão, cumpriu o 100.º jogo com distinção, travando as intenções dos italianos, com assinatura de Zlatan (para vermelho) no rosto. Negativo Taremi Noite para esquecer do iraniano, imagem do desperdício supremo de um avançado em desespero.

Os “rossoneri” acabariam por sobreviver, a custo, a um largo período em que o FC Porto chegou a ser asfixiante, embora desastrosamente ineficaz, com Taremi a revelar-se demasiado perdulário, para desespero de Conceição e de Evanilson, em posição privilegiada para marcar (18’), mas aparentemente invisível para o iraniano, que continuou a acumular finalizações pouco populares, cinco no total.

Agradecia um AC Milan confrangedoramente incapaz de atacar a baliza de Diogo Costa, a concluir a primeira parte com um remate (em posição irregular não assinalada) contra 11 dos portistas, e com Zlatan “em pulgas” no banco.

Avisados ao intervalo de que, em Madrid, o Atlético recuperara de uma desvantagem de dois golos, o FC Porto precisava de resolver rapidamente as hesitações ofensivas. Mas Taremi voltaria a revelar-se absolutamente inócuo, ao mesmo tempo que o AC Milan ia evitando o colapso, provando que o colosso de outros tempos precisa de tempo para recuperar a aura do heptacampeão europeu que agora regressa à elite após sete anos de “exílio”.

Inconformado, o treinador italiano fazia uma tentativa de reanimar a equipa com três substituições simultâneas e a tão esperada entrada de Ibrahimovic em cena. Timing arruinado por Luiz Díaz, que aproveitou mais um deslize de Taremi para transformar uma bola perdida no golo que fazia explodir o Dragão, aos 65’.

Na recta final, a tendência do jogo manteve-se, com o FC Porto quase sempre a ronda a baliza contrária, e só nos derradeiros minutos Sérgio Conceição deu descanso a Taremi e a Otávio, segurando um triunfo importante, que permite aos “dragões” igualarem os quatro pontos do Atlético Madrid, que sucumbiu a um penálti de Salah (2-3).