Terça, na TV: Macbeth entre a obra de Birmini e A Herança de Aristides

CINEMA

Macbeth

Fox Movies, 21h15

Com realização de Justin Kurzel, nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, um filme sobre regicídio e as suas consequências, numa adaptação da famosa tragédia escrita por William Shakespeare. O argumento é assinado por Jacob Koskoff, Michael Lesslie e Todd Louiso. O elenco principal é composto por Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jack Madigan.

Máquina Zero

Hollywood, 21h30

Adaptação da autobiografia do fuzileiro Anthony Swofford, o filme de Sam Mendes (Beleza Americana, Caminho para Perdição) acompanha as reflexões de “Swoff” (Jake Gyllenhaal) no acampamento e nas missões durante a Guerra do Golfo – missões em que carrega o equipamento às costas através do deserto, sem qualquer protecção contra o calor intolerável e com os soldados iraquianos sempre à espreita no horizonte. Swoff e os companheiros aguentam-se com humor negro e absurdo no deserto escaldante, num país que não compreendem, enfrentando um inimigo que não conseguem ver, por uma causa que lhes passa ao lado. Também com Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black e Chris Cooper.

Os Crimes de Limehouse

Fox Movies, 23h35

Inglaterra, Outono de 1880. Várias pessoas são encontradas brutalmente assassinadas. Muitos acreditam ser obra de uma criatura sobrenatural. Depois de diversos esforços da Scotland Yard para solucionar o caso, o inspector Kildare (Bill Nighy) é chamado a conduzir as investigações. O espanhol Juan Carlos Medina dirige esta história de terror, baseada no livro do escritor inglês Peter Ackroyd.

Alguns Dias em Setembro

RTP1, 00h54

No início de Setembro de 2001, Elliot (Nick Nolte), um espião norte-americano, desaparece, levando consigo uma informação crucial. Ao mesmo tempo, tenta rever a filha, que abandonou há dez anos. Irène (Juliette Binoche), uma amiga, organiza o encontro em Veneza. Mas um assassino sem escrúpulos anda no encalço de Elliot. Primeira longa-metragem de Santiago Amigorena, um thriller em que o 11 de Setembro é uma sombra inquietante – ainda não aconteceu, mas paira sobre o futuro das personagens.

DOCUMENTÁRIOS

Bernini - O Êxtase da Forma

TVCine Edition, 14h30

Realizado por Francesco Invernizzi, analisa a obra do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) a partir de uma grande exposição na Villa Borghese, em Roma.

A Herança de Aristides

RTP1, 23h53

No dia da panteonização de Aristides Sousa Mendes – cerimónia transmitida, em directo, às 10h30 –, o canal público emite este documentário, escrito e realizado por Patrick Séraudie, sobre o legado do cônsul que foi responsável pela salvação de milhares de vidas durante a II Guerra Mundial, ao conceder vistos à revelia das ordens de Salazar. Junta descendentes de Aristides a filhos e netos de pessoas que, graças a ele, escaparam ao regime nazi alemão.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h08

Directo. Face ao sucesso da vacinação e ao levantamento das restrições, podemos assumir que estamos perante o início do fim da pandemia? Um grupo de especialistas ensaia e debate respostas a esta questão, no programa conduzido pelo jornalista Carlos Daniel.

SÉRIES

FBI: Most Wanted

TVCine Action, 22h10

Estreia da terceira temporada do spin-off de FBI, que segue uma unidade de elite especializada na captura dos criminosos com lugar na lista dos mais procurados. Para começar, a equipa liderada por Jess LaCroix (Julian McMahon) tem em mãos o caso de duas mulheres assassinadas e a “caça” ao perigoso cabecilha de uma organização criminosa.

All Rise

Fox Life, 22h20

Lola Carmichael (Simone Missick), juíza mais interessada em desafiar o status quo do que em compactuar com ele, acaba de ser detida durante um protesto. Assim arranca a segunda temporada do drama legal passado no tribunal de Los Angeles e focado no dia-a-dia dos profissionais que lá trabalham pela justiça (e nas suas brechas). Os novos episódios abordam questões que vão desde a pandemia até ao racismo nas forças policiais.