Uma República à beira do abismo. O primeiro episódio do podcast Noite Sangrenta

Foi numa noite há 100 anos, numa das muitas revoltas que a República conheceu, que foram assassinados o chefe do Governo, o herói da Rotunda que levou à vitória a revolução republicana do 5 de Outubro, um dos seus companheiros de revolta que se apoderou do cruzador D. Carlos e outras duas figuras militares de relevo.

O podcast Noite Sangrenta recupera este episódio negro da I República, que foi classificado como a noite que “matou a República”, a “noite da infâmia”, “um dos pontos mais baixos da nossa história contemporânea”, “agonia colectiva e declínio nacional”, “a página mais negra da história do regime republicano”.

Nesta série especial em cinco episódios, David Pontes reconta os passos de uma noite que teve o condão de reforçar a sensação que o regime republicano era cada vez mais uma máquina sem conserto.

