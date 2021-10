Um dia extra e novas confirmações, de Octavian a Greentea Peng, no ID No Limits

A segunda edição do festival de música electrónica e urbana no Centro de Congressos do Estoril decorrerá, finalmente, nos dias 24, 25 e 26 de Fevereiro de 2022. Branko, Tristany, Mynda Guevara e Soluna estão entre os nomes portugueses do cartaz.

A segunda edição do ID No Limits, o festival no Centro de Congressos do Estoril dedicado à música electrónica e urbana, era para se ter realizado em Abril de 2020 em Cascais. Com a pandemia, foi sendo adiada até Fevereiro de 2022. Já era sabido que iria ter lugar a 25 e 26 desse mês, e esta manhã, com o anúncio de novos nomes para o cartaz, foi revelado também o acréscimo de um dia extra: o de 24.

Entre as confirmações anteriores estavam os nomes de Rejjie Snow, Kelsey Lu, Coucou Chloe, Pedro da Linha e Dj Adamm. A estes juntam-se agora o rapper londrino Octavian e a sua conterrânea Greentea Peng, que canta neo-soul e psicadelia r&b, a DJ argentina radicada em Espanha Flaca, e a também DJ, da BBC 1xtra, Jamz Supernova. A representação nacional, com enfoque grande no rap e trap, inclui Branko, Tristany, Regula, Mynda Guevara, Lon3r Johny, Sippinpurpp, Xtinto e Soluna.

Destes nomes, só Rejjie Snow e Kelsey Lu se mantêm em relação ao que estava previsto para Abril de 2020. Os bilhetes começam nos 40€, com vários descontos a incidir nos passes comprados com antecedência. O primeiro ID No Limits decorreu em Março de 2019.