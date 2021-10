Um mês de erupção em La Palma: “o vulcão não se está a desviar do que seria expectável”

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, nas Canárias, entrou em erupção há um mês. Neste P24 voltamos a falar com José Pacheco, director do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, sobre se a actividade eruptiva do vulcão está a cumprir os padrões esperados ou se está a surpreender os cientistas.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e em outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Para descobrir outros podcasts, subscreva gratuitamente a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.