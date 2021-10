Cientistas portugueses medem a deformação da crosta terrestre no vulcão de La Palma

Pouco mais de uma semana após o início da erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, o investigador português Rui Fernandes estava a chegar àquela ilha das Canárias transportando na bagagem quatro estações de posicionamento por satélite. Ia instalá-las nas imediações da cratera principal do vulcão, para se poderem seguir com grande precisão os movimentos superficiais da crosta terrestre (verticais e horizontais) e, dessa forma, ficar-se na posse de mais pistas sobre o que se passa no interior do Cumbre Vieja.