Covid-19. Processo de testagem nas escolas termina com positividade “significativamente baixa”

O processo de testagem à covid-19 na comunidade escolar, que tinha como objectivo “o varrimento da doença no arranque deste ano lectivo”, terminou na passada sexta-feira com a realização de testes aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico, os últimos a serem testados.

No total, foram realizados mais de 215 mil testes e a taxa de positividade final foi de 0,09%, segundo anunciou esta segunda-feira em comunicado o Ministério da Educação, que diz que este valor foi “significativamente baixo”.

A taxa de positividade refere-se à percentagem de testes que detectaram efectivamente o novo coronavírus dentro do número total de testes realizados.

“No âmbito deste varrimento, que decorreu entre 6 de Setembro e 15 de Outubro, a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares operacionalizou a maior operação de testagem à covid-19, que abrangeu os trabalhadores das escolas, de todos os níveis de escolaridade, bem como os alunos do ensino secundário e do 3.º ciclo do ensino básico”, lê-se no comunicado.

Na nota, o Ministério da Educação agradece a todas as escolas pela “disponibilidade em acolher e promover esta iniciativa que pretende dar mais confiança e segurança a todas as comunidades educativas, atenta a situação pandémica que o país enfrenta”.