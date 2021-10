Comentários sobre gastos em vestidos valem acusação por difamação a Paulo Morais

É caso para perguntar, afinal quanto é que custaram os nove vestidos comprados para o casamento da filha do actual vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, que estão na base desta polémica? Se no programa de televisão que acompanhou as provas dos vestidos e a compra da filha do então ministro de Administração do Território, Naulila Graça, se fala em mais de 200 mil dólares (cerca de 150 mil euros) já na acusação particular que o governante e a filha intentaram contra Paulo Morais por difamação agravada são apresentadas sete facturas aparentemente emitidas pela firma norte-americana Kleinfeld, num total de quase 94 mil euros.