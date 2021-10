Cresce o abismo entre os jovens e o futuro

A fragilidade económica tem resultado no crescer do fosso entre os mais novos e os mais velhos, uma brecha no tecido social de consequências imprevisíveis.

O baque veio pela altura do pedido de auxílio financeiro de emergência que Portugal fez aos parceiros europeus e ao FMI, em 2011. A evidente fragilidade do país, o processo de contracção que se seguiu, somado a ameaças como a das alterações no clima, levaram a uma amarga constatação colectiva. Ao contrário do que vinha sucedendo, era bem provável que os filhos de hoje viessem a conhecer, no futuro, uma vida pior do que a dos seus pais.